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‘Eyvah Nadir' isimli oyun, OKM'de sahnelendi

Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu olan tek perdelik Eyvah Nadir isimli oyun, Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu olan tek perdelik Eyvah Nadir isimli oyun, Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.


Eyvah Nadir adlı tiyatro oyunu, Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu. Geleneksel Türk Tiyatrosunun temel taşlarından meddahlık sanatını günümüze taşıyan oyunda, dünden bugüne insanoğlunun mücadelesini, Koray Karaca 34 farklı karakterin içine girerek anlattı. Pek çok şehri dolaşan Eyvah Nadir, özellikle interaktif bölümleriyle dikkat çekerek sahnelenen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.


Tiyatro oyununu Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki oyun sonunda sanatçı Koray Karaca'yı tebrik eden Başkan Mutlu Işıksu, kültür sanat programlarına ilgi gösteren ve tiyatro etkinliğine katılan sanatseverlere teşekkür etti.

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