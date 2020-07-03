İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrika yangını havadan görüntülendi

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne seriyor. Öte yandan fabrika içinde patlamalar hala devam ediyor. Ekipler, patlamalar devam ettiği için müdahalede zorluk yaşıyor.


Yangına havadan müdahale edilmesi için girişimler başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.