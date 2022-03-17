“Fatih Sultan Mehmet'ten Günümüze Çanakkale” söyleyişi tarih severlere sunuldu

Adapazarı Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Fatih Sultan Mehmet'ten Günümüze Çanakkale' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi, Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Çanakkale zaferinin 107. yılına ithafen moderatörlüğünü Pelin Çift'in üstlendiği, tarihçi yazar Erhan Altunay'ın konuk olduğu “Fatih Sultan Mehmet'ten Günümüze Çanakkale” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Çanakkale'nin tarihteki konumu ve önemi üzerinde durulan etkinlik Orhangazi Kültür Merkezi'ni dolduran tarihseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

“Dünyanın en önemli geçitlerinden bir tanesi”

Türklerin Çanakkale'ye daima jeopolitik olarak önem verdiğini vurgulayan Pelin Çift, “Hepimiz çocukluğumuzdan bu yana Çanakkale zaferine aşinayız. Bu programla birlikte Çanakkale'nin stratejik önemini daha eski tarihlerden bu yana ele almış oluyoruz. Türkler ilk defa 12. yüzyılda Anadolu Selçukluları zamanında geliyorlar ve 1. Murat zamanında Osmanlı hakimiyetine geçiyor Çanakkale. Dünyanın en önemli geçitlerinden bir tanesi burası, elbette bizimkiler de geçmişten bugüne bu coğrafyanın kıymetinin farkında. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra birçok padişah da bu boğazları önemsiyor ve güçlendiriyor. 18 Mart Çanakkale ve Anadolu için bir dönüm noktası oluyor, Mustafa Kemal Paşa'nın kahramanlığı, Enver Paşa'nın cesareti dünyada yankı buluyor” dedi.

“Boğazlar daima önem arz eden geçitler oldu”

Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Abdülhamid'e kadar birçok padişahın Çanakkale boğazını güçlendirecek hamlelerde bulunduğunu belirten tarihçi yazar Erhan Altunay, “Fatih Sultan Mehmet'in tartışılmaz bir askeri zekası var. Bu konuyu daha iyi anlamak için öncelikle coğrafyaya bakmak lazım; bir tarafta İstanbul boğazı var bir tarafta Çanakkale boğazı var. Bu boğazlar tarihten bu yana Anadolu'nun güvencesidir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeyi aklına koyduğunda ilk hamlesi boğazları kontrol altına almak oldu. İstanbul'da Rumeli Hisarı'nı Çanakkale'de ise Kale-i Sultaniye'yi inşa etti. Fatih gibi bir deha Çanakkale boğazının bir bakıma İstanbul demek olduğunu çok iyi biliyordu. Fatih'ten 2. Abdülhamid'e ve 2. Abdülhamid'den günümüze kadar boğazlar daima önem arz eden geçitler oldu. Fatih Sultan Mehmet'in ve Mustafa Kemal Paşa'nın yüksek tarih bilgisi, dahiyane stratejileri tarihin seyrini değiştirdi” diye konuştu.