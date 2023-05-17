Feci kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Uzman Çavuş Burak Tunca, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Burak Tunca (30), 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Tunca (30) için Karasu ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tunca'nın cenazesi, Yassıgeçit Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrasında mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Sakarya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Özkan Seyrek, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü ve askeri erkan katıldı.

Ne olmuştu?

D-140 karayolu Balbalı Mahallesi mevkiinde 4 Mayıs'ta, Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yönden gelen 54 EL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmış, kazada Hacer Tunca olay yerinde hayatını kaybederken, İ.T., Burak Tunca, Murat Yılmaz ve Nihat Çakıl ise yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yılmaz, Çakıl ve İbrahim Tunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Uzman Çavuş Burak Tunca (30) ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Burak Tunca'nın sözlü olduğu öğrenilirken, kazada ölü sayısı ise 5'e yükseldi.