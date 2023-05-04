Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

D-140 kara yolu Balbalı Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Kuzuluk Mahallesi mevkiine seyir halinde olan Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 54 EL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hacer Tunca hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan İ.T., B.T. Murat Yılmaz ve Nihat Çakıl yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Yılmaz ve Çakıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor.