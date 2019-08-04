Fen İşleri Ekipleri 6 mahallede saha çalışmalarını sürdürüyor

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı'nın dört bir yanında başlattığı yoğun çalışmayı tüm hızıyla devam ettiriyor. Oluşturulan programın yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak tespit edilen noktalarda, tarla yolları, yol açımı ve parke tamiri çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Her mahalleye eşit ve kapsamlı hizmetler sunmak için yola çıktıklarını vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “84 mahallemizin tümünde meseleleri en ince ayrıntısıyla inceleyerek hareket ediyoruz. Müdürlüklerimiz sahada koordinasyonla çalışmayı sürdürüyor. Fen İşleri ekiplerimiz Salmanlı ve Yeşilyurt'ta tarla yolu, Tekeler'de yol açımı ve Sakarya, İstiklal, Şeker ile Maltepe mahallelerinde ise parke ve tamir çalışmaları uyguluyor. Hemşehrilerimizin taleplerini de dikkate alan kapsamlı çalışmalarımızla mahallelerimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.