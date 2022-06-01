Ferizli MYO'da öğrenciler modanın usta ismiyle buluştu

Moda tasarımcısı Yaşariye Doğan'ın konuk edildiği programda, öğrenciler modanın usta ismiyle buluştu.

Tasarım bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Sakarya Dil Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (SADEM) hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Berrin Sarıtunç'un gerçekleştirdiği etkinlikte, moda tasarımcısı Yaşariye Doğan konuk edildi. Ferizli Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programın ardından ise Erenler Kültür Merkezinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde düzenlenen etkinliğe de katılım sağlandı. Programa; Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Zengin ve Halk Eğitim Müdüresi Özge Yalçın'da katıldı.

Moda tasarımcısı Yaşariye Doğan, yarışmaların ve kişisel gelişimin önemine dikkat çekti. Sarıtunç ise, program çerçevesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Program, hediyelerin takdimi ve daha sonra yapılacak projelerin görüşülmesiyle tamamlandı.