Ferizli'nin o caddesi büyükşehir ile yeni görünümüne kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar çerçevesinde 350 metre uzunluğundaki Kurtuluş Caddesi'ni asfalt ile buluşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı çalışmalarının yanı sıra asfalt çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Ferizli ilçesinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde 350 metre uzunluğa sahip Kurtuluş Caddesi yeni yüzüne kavuşacak. Bölgede hızla devam eden asfalt çalışmaları ile yenilenen Kurtuluş Caddesi kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak.