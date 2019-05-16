FETÖ firarisi 2'inci sınıf eski Emniyet Müdürü yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2. Sınıf emniyet müdürünü yakaladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri yaptıkları devriye sırasında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen N.K. isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları sorgulamada N.K.'nın 2010-2014 yılları arasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, 2014-2016 yılları arasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevini yaptığı ve 2.sınıf Emniyet Müdürü olduğu öğrenildi. N.K.nın 2018 yılında FETÖ üyesi suçlaması ile KHK kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ihraç edilerek rütbe ve unvanlarının geri alındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildiği öğrenildi.