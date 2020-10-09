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FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, 4 yıl aradan sonra yeni bir yapılanma içerisine giren FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Sakarya merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 8'inin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün eğitim desteği adı altında, yaptıkları yardımlarla yeni kişiler kazanmaya çalışan, FETÖ/PDY terör örgütünün halen varlığının devam ettiği yönünde algı oluşturma girişimlerini sürdüren, örgüt adına maddi çıkar sağlandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişi sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edildi.


Bugüne kadar adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13'ü adli kontrol 1'i savcılık, 1'i ise emniyetten serbest bırakıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan son 8 şüpheli de geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, 4 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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