Fidan ve süs bitkiciliği satış merkezinde çalışmalar tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ormanpark'ta yapımı tamamlanan ve bayram sonrası hizmete başlayacak fidan ve süs bitkilerinin satış merkezinde incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ormanpark'ta yapımı tamamlanan ve bayram sonrası hizmete başlayacak fidan ve süs bitkilerinin satış merkezinde incelemelerde bulundu. 50 metrekare alan içerisinde hayata geçirilen satış merkezi, hem iç mekan hem de dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçeye dair ürünlerin de satışına ev sahipliği yapacak. Konu ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Ormanpark'ta başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarımız sürüyor. Ormanpark salgın sonrası sağlıklı günlerde hemşehrilerimizin buluşma noktası, çocuklarımızın eğlence yuvası, kent içinde bulunan ağaçlar arasında ailecek vakitlerin geçirildiği mekan olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra fidan ve süs bitkilerimizin satış merkezi olacak yeni yer için son kontrollerimizi tamamladık. İnşallah bayram sonrası hizmete başlayacak. Böylelikle hem iç mekan hem de dış mekân süs bitkilerinin yanı sıra bahçeye dair ürünlerin de satışı yapılabilecek” dedi.