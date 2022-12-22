Fikir Sanat Akademisi'nde güz dönemi sona erdi

Edebiyattan sanata, psikolojiden felsefeye kadar 16 farklı dersi ilgilileri ile buluşturan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde güz dönemi tamamlandı.

Serdivan Belediyesi tarafından Fikir ve Sanat Akademisi'nde 16 farklı dersi ilgilileri ile buluşturan etkinliklerin güz dönemi sona erdi. Selçuk Mülayim'in “Eski Kuşaktan Notlar” başlıklı açılış dersi ile başlayan dönemde; Cengiz Çakmak, Güray Süngü, Rahmi Karakuş, Ömer Türker, Cüneyt Kaya, Nilgün Sazak, Bekir Ünlüataer, Soner Duman, Ender Büyüközkara ve Mehmet Kaya ders verdi.