Fikir ve Sanat Akademisi güz dönemine başladı

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nde ikinci hafta dersleri devam ediyor.

Felsefe, Psikoloji, Mimarlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Müzik gibi 5 farklı akademi çalışma grubu ve 17 farklı ders ile başlayan Güz Dönemine katılımın yoğun olduğu belirtildi. Güz döneminin beş farklı akademi çalışma grubu altında, altı haftalık zengin ders içeriği ve tek seçimlik alan dersleriyle gerçekleşeceği ifade edilirken, seminer programları ile de katılımcıların akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmanın amaçlandığı dile getirildi.

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği derslerin 6 hafta boyunca devam edeceği belirtildi.