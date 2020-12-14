Filyasyon ekibine takdir belgesi verildi

Akyazı İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Cumhuriyet Savcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürü, bu zor günlerde özverili çalışmalarından dolayı İlçe halkına hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ve filyasyon ekiplerine teşekkür etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışan sağlık personellerine İlçe Kaymakamı Yakup Güney tarafından hazırlatılmış olan başarı belgeleri İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel tarafından takdim edildi. Gürsel, filyasyon ekibi ve sağlık personelleri adına ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek, “Bu zorlu mücadele de yanımızda olan tüm ilçe protokolüne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.