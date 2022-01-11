Finallere hazırlığın adresi SFSA

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nin kütüphanesi, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerini final döneminde ağırlıyor.

Akademinin hizmete girdiği günden bu yana 7'den 70'e herkesi misafir ettiğini söyleyen yetkililer, dönemsel çalışmaların yanı sıra Fikir ve Sanat Akademisi'nin, geniş kütüphanesiyle de araştırmacılara 09.00-00.00 saatleri arasında, randevulu sistemle ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde hizmet verdiğini ifade ettiler. Oturma planından ödünç kitap servisine kadar tüm kuralların yeniden düzenlendiği ve üye kaydı ile okuyucu kabul eden kütüphaneye www.fikirvesanat.org adresinden randevu oluşturulabileceği belirtildi.

Finallere hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Amacımız öğrencilerimize ve kütüphanemizi kullanan herkese elimizden geldiğince yardımcı olmak ve destekte bulunmak. Hem fiziki ortam olarak hem de değerlendirebilecekleri binlerce eserin yer aldığı kitaplığıyla tüm öğrencilerimizi Akademimizin kütüphanesine bekliyoruz. Onlar derslerine çalışırken biz de sınav dönemlerinin vazgeçilmezi olan çay ve kahvemizden kendilerine ikram ederek bu yoğun ama keyifli dönemi diledikleri şekilde tamamlayabilmelerine destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.