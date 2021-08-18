Fındık bahçesi zehir bahçesine çevirdiler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince fındıklık tarlasına ekilmiş 99 kök kenevir, 938 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Kaynarca ilçesinde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yeşilova Mahallesinde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. B. Ç. ve T. Ç. İsimli şüphelilere ait fındıklık bahçesinde 99 kök keneviri, ev ve eklentilerinde yapılan armada ise yaklaşık 938 gram olan 8 kavanoz kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma merkezine götürülerek haklarında tahkikata başlandı.