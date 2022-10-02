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Fındık bahçesindeki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık bahçesindeki ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesindeki ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Paralı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.H.'ye ait olan fındık bahçesindeki ahşap evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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