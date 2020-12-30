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Fındık bahçesini temizlerken 30 dönümlük alanı yaktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan yangında 4 dönüm küle döndü.


Yangın, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesindeki anızları temizlemek için yakılan ateş rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken vatandaşların da ekiplere yardım ettiği görüldü. Toplam 4 dönümün küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Fındıklık bahçesinden ormanlık alana yayılan yangını anlatan Darıçayır Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, “Vatandaş ateş yakmış, temizlik yapmak için söndürmüş ama rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramış başka bir şey yok. Ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü” dedi.

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