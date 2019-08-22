Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık başağı toplamaya diyerek evden çıkan ve yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, mahallesinin yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, dün akşam Kaynarca ilçesinde meydana gelmişti. Turnalı Mahallesi'nde ikamet eden Emine Köse (79), kendi bahçelerine fındık başağı toplamaya gidiyorum diyerek evinden çıktı. En son yaşlı kadın torunu tarafından akşam saat 18.00 sıralarında bahçede çalışırken görüldü. Daha sonrasında evine dönmeyen yaşlı kadını merak eden yakınları, Köse'yi bahçede bulamayınca kendi imkanları ile arama çalışmalarına başladı. Yakınlarınca gerçekleştirilen arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine durum jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler başta olmak üzere mahalleli de evden çıkarak haber alınamayan 79 yaşındaki Köse'yi bulmak için adeta seferber oldu.

Sabah saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonuç verdi. Yaşlı kadın, mahallenin yakınlarındaki bir ormanlık alanda bir vatandaş tarafından bulundu. Ekiplere haber verilmesi üzerine yaşlı kadın kaybolduğu yerden alınarak ailesine teslim edildi.