Fındık üreticisini sevindirecek gelişme

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım şartlarında talep ettikleri iyileştirmeleri yaptıklarını duyurdu.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar fındık üreticisini sevindirecek gelişmeyi paylaştı. Bayraktar, TMO'nun alım şartlarında talep ettikleri iyileştirmeleri yaptıklarını söyledi. Ali Şener Bayraktar, “Alım kotası yüzde 50 oranında arttırıldı, çürük oranı yüzde 5'e çıkarıldı. Çatlak oranı ise yüzde 10'a çıkarıldı. Günlük alım miktarları ilave alım ekipleri ile 2 katına çıkacak. Konuyla yakından ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz'a, TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal'a ve tüm ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Akyazı Ziraat Odası yönetim kurulu toplantısına katılan; TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, TMO Kocaeli Müdürü Kenan Destici ve TMO Sakarya İl Müdürü Cevdet Çeper, talep edilen iyileştirmeler hakkında bilgiler verdi.