Firma çalışanları tarafından kurulan koro ilk konserini gerçekleştirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları tarafından kurulan koro ekibi ilk konserini Serdivan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Akyazı ilçesinde alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları sosyal sorumluluk projesine imza atarak, firma bünyesinde çalışanlar tarafından koro ekibi kuruldu. 'Alimex Çalışan Korosu ' adı verilen 32 kişilik koro, mesailerini tamamladıktan sonra bir araya gelerek provalar yaptı. Koro, eğitmen Nuray Polat eşliğinde 5 ay süren çalışmanın ardından Serdivan Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi. Nuray Polat şefliğinde şarkı ve türküleri seslendiren koro, katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda izleyiciler, koroyu ayakta alkışladı.

Konser öncesi konuşan firma Genel Müdürü Galip Arbak, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma yaptılar çok fedakarlık yaparak bu çalışmaları gerçekleştirdiler çok güzel bir çalışma oldu. Alimex çalışanları sadece yaptıkları teknik işlerde değil başka sahalarda da kabiliyetli ve başarılı olduklarını gösteriyorlar. Yönetici olarak gerçekten çok gurur duyuyorum. Herkese tekrar teşekkür ederim" dedi.

Firmanın CEO'su Rickard Linqvist ise, "Buraya geleli sadece birkaç gün oldu, Alimex'de gördüğüm ilerlemeyi izlemliyorum ve çok olumlu sonuçlar olduğunu görüyorum. Bu müzik programı mükemmel bir sonuç olacak hepimiz memnun ayrılacağız çok teşekkür ederim" diye konuştu.