Fırtına Sakarya'da hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya'nın Hendek ve Kaynarca ilçeleri de şiddetli rüzgardan etkilendi. Kaynarca'da rüzgardan bir mağazanın camı kırılırken, Hendek'te ise park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Sakarya'nın Kaynarca ve Hendek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kaynarca Merkez Mahallesinde bulunan özel sektöre ait bir mağazanın camları rüzgara dayanamayarak kırıldı. Sabah çalışmak için mağazaya gelen çalışanlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Rüzgardan etkilenerek kırılan cam tekrardan yerine takıldı.

“Otomobilin üzerine ağaç devrildi”

Hendek'te ise şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Osman Yılmaz Caddesi üzerinde park halinde bulunan ve D.U.'ya ait olduğu öğrenilen 34 ZM 8568 plakalı otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Olay anında araçta ve yol üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, devrilen ağaç çevrede bulunan bir iş yerinin camlarına da zarar verdi. Yapılan ihbarlar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapatırken, Belediye ekipleri de devrilen ağacı yerinden kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.