Fotoğraf yarışması ödülleri verildi

Adapazarı Belediyesi'nin düzenlediği ‘ Yaşayan Kültürleriyle Sakarya' konulu 9. geleneksel ödüllü fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi.

Adapazarı Belediyesi'nin düzenlediği 9. Geleneksel Fotoğraf yarışmasının ödül töreni Orhangazi Kültür Merkezinde yapıldı. Ödül törenine Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Servet Sezgin, ödül alanlar ve sanatseverler katıldı.

“Ödüller verildi”

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Fotoğraf Sanatçısı Cihat Çavdar, Fotoğraf Sanatçısı-SUBÜ Öğretim Görevlisi Servet Sezgin ve Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kurt' tan oluşan jüri yarışmaya katılan 120 kişinin 539 adet fotoğrafını değerlendirerek, 3 eseri ödüllendirdi. Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Birincilik Ödülü Eren Erenbilge, ikincilik ödülü Seval Gönül, üçüncülük ödülü Ekrem Durmuş'a verilirken, Mansiyonlarda 1. Mansiyon Ahmet Turan Kural, 2.Mansiyon Hüseyin Can, 3.Mansiyon ödülü Hüseyin Çetin'e verildi.

“Adapazarı'nın güzellikleri”

Ödül töreninde bir konuşan Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, fotoğrafın bakmakla görmek arasında ince bir çizgi olduğunu belirterek, "Her yıl farklı fotoğraf konuları belirliyoruz. Bu yıl da Yaşayan Kültürleriyle Sakarya konulu bir yarışma düzenledik. SAGÜSAD üyeleri ile de görüşerek yarışmamızı başlattık. Bu gün de yarışmamızda ödül alanlar için bir tören düzenledik" dedi.

Sezer, yaptığı konuşmada fotoğrafın önce yetenek sonra cesaret işi olduğunu belirterek, yarışmacıları Adapazarı'nın güzelliklerini fotoğraflarla ortaya çıkardıkları için tebrik etti.