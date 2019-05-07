Fotoğrafçı Seven SAÜ'de SEPAŞ'ın konuğu oldu

SEPAŞ'ın konuğu olan Fotoğrafçı Mustafa Seven, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Sunduğu hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle gençlerle bir araya gelmeye önem veren Sepaş Enerji, düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışması kapsamında ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven'i üni versite öğrencileri buluşturdu. Etkinlik kapsamında Seven, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde konuşmacı olarak öğrencilerle bir araya geldi. Projeye kendisini de dahil ettikleri için teşekkürlerini sunan Seven, “Özellikle var oldukları bölgedeki fotoğrafçı arkadaşların yaşadıkları bölgeleri dökümante etmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

2 Mayıs - 5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi olacak. Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep'e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkanı yakalayacak. Mustafa Seven'den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye bin 500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da bin TL para ödülü verilecek. Yarışma koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye SEPAŞ Enerjinin internet adresinden ulaşılabilecek.