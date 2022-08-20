Fotoğrafçıların vazgeçilmez noktası saklı cennet 'Acarlar Longozu'

Dünyada ikinci, Türkiye'de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı cennet Acarlar Longozu, yeni yüzüyle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların vazgeçilmez noktası haline geldi. Longozu yenilenen yüzüyle fotoğraflayan İhsan Korkut, “İlk ödülümü 2006 yılında Sakarya Valiliğinin çevre ve doğa konulu yarışmasında Acarlar Longozu'nda çektiğim fotoğrafla ikinci olarak aldım” dedi.

24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri, hepsinden önemlisi adeta cennetten bir köşe görünümüyle kendine hayran bırakan longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşilin her tonunun buluştuğu, hem doğa harikası hem önemli bir oksijen kaynağı olan ve dünyanın en büyük su basar ormanlarından Acarlar Longozu, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longoz, ‘Acarlar Longozu Sulak Alanı Ekoturizm Geliştirme Projesi' çerçevesinde yenilenen yüzüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Acarlar Longozu'nun kendisinden farklı bir yeri olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı İhsan Korkut, 2006 yılında Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında ilk ödülünü longozdan çektiği fotoğrafla aldığını aktardı.

“Buranın benim için ayrı bir önemi var”

Acarlar Longozu'nun kendisinden farklı bir yeri olduğunu aktaran fotoğraf sanatçısı İhsan Korkut, “İlk ödülümü 2006 yılında Acarlar Longozu'nda çektiğim fotoğrafla ikinci olarak aldım. Buranın benim için ayrı bir önemi var devamlı gidip geliyoruz ama şimdi tekrardan yenilenen haliyle fotoğraflamaya çalışıyorum. Türkiye'deki fotoğrafçı arkadaşları bu güzelliği görmeleri için buraya davet ediyorum. Biz daha önce geldiğimiz de sadece bir köprü vardı ve başka bir şey yoktu. Belli bir çalışma yapılarak halka kazandırıldı artı olarak tesisler, yürüyüş yolları da yapıldı. Tekrardan yenilenmiş buralar ve gayet güzel olmuş. 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan su basar ormanımız, Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Ağaçları, yeşillikleri, kuşları ile çok güzel bir doğa ortamına tüm vatandaşları ve fotoğraf severleri buraya davet ediyorum” dedi.