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Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyonet kontrolden çıkarak önce yayalara daha sonrasında ise araçlara çarparak durabildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyonet kontrolden çıkarak önce yayalara daha sonrasında ise araçlara çarparak durabildi. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada duvar ile araç arasına sıkışan Ali Sazoğlu ölürken, eşi ise yaralandı.


Kaza, Serdivan ilçesi Bağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 ZK 117 plakalı kamyonetin frenleri patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yolda yürüyen Asiye ve Ali Sazoğlu çiftine çarpan kamyonet daha sonrasında ise önünde seyir halinde bulunan ve yolda park halindeki araçlara da çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 54 ZK 117 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkışan Ali Sazoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Asiye Sazoğlu ise yaralandı.


Sağlık ekiplerince yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında kaçan kamyonet sürücüsünün ise bir süre sonra teslim olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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