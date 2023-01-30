Furkan Esat Özdin Mersin'de 3'üncü oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, Mersin'de düzenlenen Federasyon Kupası Atıcılık müsabakalarında üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Avcılık ve Atıcılık sporcularından Furkan Esat Özdin, 25-26 Ocak tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Federasyon Kupası Atıcılık müsabakalarında kürsüye çıkmayı başardı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, Özdin müsabakaları üçüncü olarak tamamlamayı başardı.