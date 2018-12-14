G-FAST'18 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen G-FAST'18 Final etkinliği, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Refik Özkorkmaz, KOSGEB İl Müdürü Onur Kurtçu, SGK İl Müdürü Erhan Cavuş, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, MARKA İl Koordinatörü Şevket Kırıcı, akademisyenler, iş adamları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuşmasında girişimciliğin ülke kalkınmasına katkısından ve Sakarya Üniversitesi'nin sağladığı imkanlardan bahsetti. Girişimciliğin gelecek vizyonu ve Sakarya Teknokent'in çalışmaları hakkında bilgiler veren Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, “Bu süreçte bizlere hem maddi hem de manevi desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlarımız; TÜGİM, CANCAN Makine, Akçelik Eşya ve İFASTÜRK'e teşekkür ederim” dedi.

ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik, Şirketleşme ve Ticarileşme Birim Koordinatörü Gökhan Yüce'nin açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, 13 girişim grubu sahnede beşer dakikalık performans sergiledi. Bu süre içinde tespit ettikleri problem ve önerdikleri çözüm hakkında bilgi vererek, ilgili müşteri segmentlerini detaylı olarak tanımladı. Gelir yöntemleri ve ekiplerinin altyapısı hakkında paylaşımda bulundular. Jüri üyeleri de ekipleri konunun inovatif yönü, ekibin yeterliliği ve ticarileşme potansiyeli açısından değerlendirdi.

Final etkinliği, Key Of Change firması kurucusu Murat Özanlar'ın pazarlama teknikleri sunumu ile başladı. Ardından Tüm Girişimci ve Mentörler Derneği (TÜGİM) mentörlerinden Murat Ünver girişimcilere etkili sunum yapma ve motivasyon konuşmasını gerçekleştirdi. Sonrasında G-FAST'18 sponsorlarından TÜGİM adına Murat Ünver, Melih Maral, Özgür Gencer, Atilla Akarsu, Naz Esra Elikar, Salim Birkan Pabuççu ve Meltem Çora'dan oluşan heyet, sahne ekiplerine birebir mentörlük desteği vererek etkili sunum yapma, pazarlama teknikleri ve sahne öncesi motive edici eğitim konusunda kısa bilgilendirmede bulundu.

G-FAST'18 Final etkinliğinde, VISITICK projesiyle ile birinci olan Hüseyin Akar ve ekibine ödülleri Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından takdim edildi. Yarışmada, B3T projesiyle ikinci Reyhan Dursun ve ekibine CANCAN Makine Firma Sahibi Tunç Özüuğurlu tarafından ödülü takdim edildi. 3D INJECT projesiyle üçüncü olan Meryem Güngör ve ekibi ödüllerini AK ÇELİK firma sahibi Cihan Bayraktar'ın elinden aldı.