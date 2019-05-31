Gazeteciler iftarda buluştu

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinin dördüncüsü yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe ile Kurucu Başkan ve SGB Başkanvekili Müjdat Çetin ile yönetim kurulunun ev sahipliğindeki iftara Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STB Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcıklı ve Yusuf Özden, SATSO eski Başkanı Fethi Sarıoğlu, BİK Müdürü Engin Kaşdaş, AA Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, gazetelerin sahipleri ve yöneticileri, kurum ve kuruluşların basın sorumlularıyla, gazeteciler yer aldı.

İftar sonrasında bir konuşma gerçekleştiren SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, “Bu akşam dördüncüsünü düzenlediğimiz iftar programımıza katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımın benden beklediği bir konuşma var bunu biliyorum. Biliyorsunuz ki çalışan gazetecilere site yapmak gibi bir projemiz var. Türkiye'nin her yerinde derneklerin gerçekleştirdiği bir çalışma bu. Ücreti karşılığında böyle bir tesis yapmak için yola çıktık. Bu projeden geri dönüşümüz yok. Yolumuz aydınlık, işin dörtte üçünü hallettik. Geriye çok az bir iş kaldı onu da kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Allah önümüzdeki senede de bizleri buluştursun inşallah” dedi.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerdeki medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerinde yer aldığı iftar yemeğinde Sakarya Tasavvuf Musikisi Topluluğu üyeleri tasavvuf müziği eşliğinde sundukları gösteri ile alkışlandılar.