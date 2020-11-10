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Gazi Atatürk, Serdivan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla Serdivan’da anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla Serdivan'da anma töreni düzenlendi.


Serdivan Belediyesi önünde gerçekleşen anma programına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Program saatinde trafikte olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başlayan program saygı duruşunun ardından sona erdi.

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