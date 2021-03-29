Gece yarısı gelip zile bastı, kapıyı açtıklarında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde alacaklısının evine gelen şahıs zile bastı, kapı açılınca kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri kalçasına isabet eden borçlu O.K. (30) yaralandı, saldırgan firar etti.

Olay, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kartal Sokak'ta dün gece 23.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öncesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan ikili arasında gerginlik büyüdü. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, borcunu almak istediği 30 yaşındaki O.K.'nin evine gitti. Zile basan şahıs, kapı açıldığı anda kurşun sıkmaya başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri arkadaşlarıyla birlikte evde olan O.K.'nin kalçasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan adama ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.