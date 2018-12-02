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Gece Yolcuları'ndan muhteşem konser

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Etkinlikleri Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından Gece Yolcuları’nın konseri ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Etkinlikleri Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Gece Yolcuları'nın konseri ile devam etti. Grubun sahne performansı büyük beğeni topladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri Türkiye'nin en sevilen gruplarından Gece Yolcuları'nın Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konseri ile devam etti. Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde binlerce müziksever eşsiz bir gece yaşadı. İzleyenlerin alkışları ve katılımlarıyla unutulmaz bir konser gecesi yaşanırken Gece Yolcuları grubunun sahne performansı büyük beğeni topladı. Görsel şovlar eşliğinde en beğenilen şarkılarını seslendiren Gece Yolcuları grubu konser sonunda geceye katılan herkese teşekkür etti.

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