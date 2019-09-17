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Geleceğin bilinçli sürücüleri Serdivan trafik park'ta eğitiliyor

Uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra farklı aktiviteleriyle de çocukların sevdiği ve yoğun ilgi gösterdiği Serdivan Trafik Park, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni döneme merhaba dedi.


Bilinçli çocuklar ve güvenli yarınlar sloganıyla öğrencileri geleceğe hazırlayan Serdivan Trafik Park, dönem ziyaretleri kapsamında ilk olarak Aşağıdereköy İlköğretim Okulu öğrencilerini misafir etti.



Önce teori sonra pratik


Uygulamalı eğitiminden önce sınıflarda slaytlarla ve videolarla teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra pedallı araçlar eşliğinde uygulama yaptılar. Serdivan Trafik Park yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ile birlikte Serdivan Trafik Park'a Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep olduğu ifade edilirken, yapılan planlama kapsamında tüm taleplerin değerlendirildiği ve ziyarete gelen okullara uygulamalı trafik eğitimi verildiği belirtildi.

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