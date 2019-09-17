Geleceğin bilinçli sürücüleri Serdivan trafik park'ta eğitiliyor

Bilinçli çocuklar ve güvenli yarınlar sloganıyla öğrencileri geleceğe hazırlayan Serdivan Trafik Park, dönem ziyaretleri kapsamında ilk olarak Aşağıdereköy İlköğretim Okulu öğrencilerini misafir etti.

Önce teori sonra pratik

Uygulamalı eğitiminden önce sınıflarda slaytlarla ve videolarla teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra pedallı araçlar eşliğinde uygulama yaptılar. Serdivan Trafik Park yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ile birlikte Serdivan Trafik Park'a Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep olduğu ifade edilirken, yapılan planlama kapsamında tüm taleplerin değerlendirildiği ve ziyarete gelen okullara uygulamalı trafik eğitimi verildiği belirtildi.