Geleceğin Neşet Ertaş'ları Kaynarca'da yetişiyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Hacı Osman Akgün İlkokulu'nun başlattığı proje kapsamında bağlama çalmayı öğrenen öğrenciler geleceğin Nejet Ertaşı olma yolunda hızla ilerliyorlar. Çalışma hakkında bilgi veren okul Müdürü Ahmet Karagöz, ''Öğrencilerimizin boyları belki bağlamadan küçük ama müziğe olan tutkuları daha büyük konumda. Sınıf öğretmenimiz Volkan Özdel liderliğinde çalışmalarımıza başladık. İnşallah geleceğin Nejet Ertaş'ları bizim okulumuzda yetişecekler. Akademik faaliyetlerimizin yanında kodlama, ahşap tasarım, sportif faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda destek olan velilerimize , sınıf öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz'' dedi.

Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi ise konu ile ilgili olarak ''Müziği seven, sanatı seven öğrenciler yetiştirmek hedeflerimiz arasında'' diye konuştu