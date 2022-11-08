Geleceğin şefleri Sakarya'nın yemeklerini öğrendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine Sakarya'nın yöresel yemeklerinden ıslama köfte ve kabak tatlısı tanıtıldı.

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Sakarya'nın tescilli yöresel yemeklerinden ıslama köfte ve kabak tatlısının hazırlıktan sunum aşamasına kadar süren yapım sürecini öğrendi. Yerel ürün ve yöre mutfaklarının önemini vurgulayan SUBÜ Sapanca Turizm MYO Öğr. Gör. Taner Öztürk, “Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören farklı ülkelerden ve illerden gelen bu alanın öğrencilerinin bölgenin yöresel yiyeceklerini öğrenmesi şehrin gastronomi değerini artıracaktır. Aşcılık sadece yemek yapmaktan ibaret değildir. Türk mutfağını tanıtmak, öğretmek ve yaşatmak her Türk aşçısının boynunun borcudur. Çünkü turizmin mutfak elçileri aşçılardır” dedi.

Öte yandan, Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema da katıldı.