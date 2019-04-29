Geleceğin Tıbbı Kongresi SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen ve bu yıl ilk defa uluslararası olarak düzenlenen 4'üncü Ulusal Tıp Kongresi “Geleceğin Tıbbı IV” 20-22 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bine yakın kişinin katılımı ile düzenlenen Geleceğin Tıbbı Kongresi'nin bu yılki kongre başkanlığını Kosova vatandaşı olan SAÜ Tıp Öğrencisi Harika Shundo yaptı. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Shundo, “Geleceğin Tıbbı Kongresi fakültemiz öğrencileri tarafından 2 yılda bir düzenlenen her seferinde daha güzel olsun diye uğraştığımız değer verdiğimiz bir kongredir. Kongremizin öncelikli amacı üniversitelerimizde verilen eğitimin yanında en yeni teknolojileri ve en güncel araştırmaları sunarak tıp fakültesi öğrencilerinin etkileşim ve iletişimini arttırmaktır” dedi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, “Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitemizin gözde fakültelerinden bir tanesidir. İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğu ve bu amaçla geleceğin doktorlarının yetiştirildiği fakültemizdeki değerli öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. 2013 yılından bu yana 2 yılda bir olarak düzenlenen kongrenin bir SAÜ Tıp Fakültesi markası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdemir, “Kongre, her yıl farklı bir öğrenci ekibi ile düzenlenerek, tecrübe ve deneyim aktarımın yaşanıyor. Ülkemize ve insanlığa gelecekte hizmet edecek üstün ahlaki ve insani değerlere sahip, insan sevgisini özümsemiş doktorlar yetiştirmek üzere bu ve benzeri etkinlikleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kongrenin ilk oturumu Prof. Dr. M. Halil Öztürk'ün “Geleceğin Tıbbında Girişimsel Radyoloji” konulu sunumu ile gerçekleştirildi. Fuar alanında öğrenciler tarafından poster sunumlarının da değerlendirildiği etkinlik, gün boyunca devam etti. Kongrenin ikinci gününde ise atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. 16 atölyenin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenciler Simcase, Hayata Dön!, Genel Bakış, Ölü Muayenesi ve Adli Rapor Yazma, İğnesiz Akupunktur, Hipnoz, Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka, Çocuk İstismarına Yaklaşım, Periferik Yayma ve Gram Boyama, EKG, Medikal İllustrasyon, Kırığa Yaklaşım, Klinik Farmakoloji, UMKE Hayat Kurtarıyor, Cerrahi Sütur ve Düğüm Teknikleri ve Spekulum Takma ve HPV Taraması konu başlıklarında kayıt yaptırdıkları atölyelere katılarak konunun uzmanı akademisyenler tarafından bilgilendirildi.

Kongrenin ikinci günü akşamında düzenlenen gala yemeğinin ardından bilimsel programda yer alan dereceye girmiş olan sunum ve poster sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından öğrenciler, açık kürsüde kongreye dair düşüncelerini paylaştı.

Kongrenin üçüncü gününde ise sosyal faaliyetler düzenlendi. Kongreye katılan öğrenciler program kapsamında Melen Çayı'nın serin sularında rafting yaptılar.