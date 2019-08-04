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Genç Atölye tarih öğrencilerinden Bilecik'e gezi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Genç Atölye’de dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Genç Atölye'de dersler devam ediyor.


Bu kapsamda Şehir ve Tarih Atölyesi öğrencileri Prof. Dr. Yaşar Ertaş eşliğinde bu hafta derslerinde Osmaneli, Söğüt ve Bilecik güzergahını gezdiler. Şehirleri şehir yapan tarihi ve coğrafi güzellikleri yerinde incelemek için yolculuk yapan Şehir ve Tarih Atölyesi öğrencileri Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kuyulu Cami gibi tarihi mekanları yakından görme fırsatı yakaladılar.

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