Genç bisikletçiler, bisiklet vadisinde yetişiyor

Bu kapsamda Bisiklet Vadisi'nde devam eden altyapı çalışmaları 30 sporcu ile haftanın 3 günü devam etmekte olup vatandaşlar bisiklet sporuna önem vermektedir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Altyapı çalışmaları ile bisiklet sporuna Sakarya'dan yetenekli sporcular kazandırılma hedeflenmektedir. Tesiste yeni başlayan öğrenciler; temel sürüş, güvenli sürüş, ileri sürüş teknikleri ve altyapı bisiklet sporcu eğitiminin yanında MTB, BMX ve Veledrom sürüşü gibi eğitimlerde verilmektedir” ifadelerine yer verildi.