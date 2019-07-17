Genç Gezginler Kırcaali parkurunu yürüdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de dersler devam ediyor. Bu kapsamda Genç Gezgin Atölyesi öğrencileri bu hafta Serdivan Kırcaali parkurunda yürüdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Genç Atölye'de dersler devam ediyor. Bu kapsamda Genç Gezginler Atölyesi öğrencileri Gezi Koordinatörü Erkan Kotan eşliğinde bu hafta Serdivan Kırcaali parkurunda yürüdüler. Sağlıklı yaşam için doğayla buluşan öğrenciler, şehrin farklı noktalarında yürüyüşler gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamada, şehrin doğal güzelliklerinin Genç Atölye öğrencileriyle birlikte keşfedilmeye devam edileceği ifade edildi.