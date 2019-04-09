Genç sürücüler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Erenler Halit Evin İmam Hatip Ortaokulu ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hafta sonu etkinlikleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde buluştu. Gün sonunda 2 okulun öğrencileri bisiklet yarışı yaparak doyasıya eğlendi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi sorumlusu Yılmaz Kalk, “Gelen öğrencilerimizi hafta sonu güzel bir etkinlikle ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. İnşallah böyle etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.