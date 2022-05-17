Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yaşlılıkta Aktif Yaşam Topluluğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) iş birliğiyle Arifiye Gölya Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. 30 yaşlı birey ve topluluk üyesi öğrencilerin katılım sağladığı etkinlikte, park içerisindeki hayvanat bahçesi ziyaret edildi ve egzersiz hareketleri yapıldı. Etkinlikle yaşlılar ve gençlerin bir araya gelerek etkileşim içerisinde olmaları ve kuşaklar arası dayanışmanın sağlanması amaçlandı.