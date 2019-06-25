Gençler mutluluğa kulaç attılar

Adapazarı Belediyesi Yüzme Yaz Okulu açılışına Başkan Mutlu Işıksu'da katıldı.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme yaz okulunun açılışı Sakarya Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun ev sahipliği yaptığı açılışa, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Davut Cengiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Salman, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ve okula kayıt yaptıran 600 öğrencinin aileleri katıldı.

“Huzurlu aileler ve mutlu çocuklar için çalışıyoruz”

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı'nda yaşayan tüm kesimlere daha faydalı ve etkin hizmetler sunmak için büyük bir gayretle çalıştıkların vurguladı. Gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşarak etkinliğe katılan ailelere teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Burada çok güzel bir ortam görüyorum. Adapazarı'mızın yönetimini emanet almak için siz çok kıymetli hemşehrilerimin teveccühüne talip olduğumda hep mutlu ve huzurlu aileler hedefiyle çok çalışacağım, çalışacağız demiştim. Şimdi hamdolsun Rabbim o günleri bizlere nasip etti. Çocuklarımızdan başlayarak her kesimden tüm vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunmak için 7/24 büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Yeni vizyonla daha güzel yarınlara”

Adapazarı Belediyesi'nin çalışmalarında yeni yöntemler uygulamaya başladıklarını belirten Başkan Işıksu, “Her alanda çalışmalarımızı resetledik, güncelledik, ilave faaliyetler, yeni yöntemlerle, yeni bir vizyonla inşallah daha mutlu yarınlar için çalışıyoruz. Yavrularımızın daha güzel bir gelecekle buluşmaları için eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına destek programları bu anlamda oldukça önemli. Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda ve sosyal yaşamda yavrularımız en güzel şekilde yetişsin ve Adapazarı'mıza, milletimize faydalı olsun, hizmet etsin istiyoruz. Böylesi güzel faaliyetlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz, yavrularımızla hep birlikte mutluluğa kulaç atacağız, çünkü biz hemşehrilerimizi çok seviyoruz, çünkü biz Adapazarı'nı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından fotoğraf çekimi yapılırken, eğlenceli dakikalar da yaşandı. Başkan Mutlu Işıksu, etkinliğe katılan aileler ve çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.