İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerin hafta sonu gezintisi faciayla bitiyordu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gezintiye çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, yaklaşık 25 metre yükseklikten Mudurnu Deresi’ne uçtu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gezintiye çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, yaklaşık 25 metre yükseklikten Mudurnu Deresi'ne uçtu. Gençler ters dönerek suya düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.


Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Enes K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 25 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlanarak Mudurnu Deresi'ne uçtu. Suya ters şekilde düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Enes K. ve Mehmet Ali A.'yı şans eseri yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı gençler Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.