Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi ile Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi.

Serdivan'da bulunan Gençlik Merkezi binasında gerçekleştirilen ve 2 gün süreyle 13.00 -17.00 saatleri arasında verilen eğitime 14-29 yaş arası 5 kişi katıldı. Eğitimde, alternatif haberleşme yöntemleri, afetlerde telsiz kullanımı, SSB-Mikrofon ile uygulamalı görüşme, CW-mors maniple görüşmeleri, dijital mod- bilgisayar ve telsiz bağlantılı görüşmeler ile 2019 yılı, birinci dönem amatör telsizcilik sınavına hazırlık konuları işlendi. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere SAKRAD başkanı Gürel Özbakış tarafından sertifikaları takdim edildi.