Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan Vali Nayir'e ziyaret

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz birtakım temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. Yavuz ilk programında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Milletvekili Yavuz, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı ziyaret etmek için valilikten ayrıldı.