Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu destek çözüm ortakları ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) 21 araç ve 97 personel ile gerçekleştirilen ‘Enkazda Arama Kurtarma Tatbikatı'nda 4 kişi enkazın altından kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan TAMP Sakarya Planına göre Yerel Düzey Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu Operasyon Planında yer alan kuruluşların katılımıyla, Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde gerçeği aratmayan 'Enkaz Altında Arama Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikata; Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu destek çözüm ortakları ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Tatbikata toplamda 21 araç ve 97 personel katıldı.

Senaryo gereği yapılan tatbikatta; Bilecik Gölpazarı ilçesinde sabah saat 08.00 itibari ile 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu 4 vatandaşın enkaz altında kaldığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler arama-kurtarma faaliyetlerini başlattı. ‘Enkazda Arama Kurtarma' faaliyetlerinde ekiplerin uluslararası arama kurtarma standartlarına uygun olarak yaptığı çalışmalar sonucunda 4 vatandaşın sağ olarak bulunmasıyla tatbikat sona erdi.

"Çok ciddi bir tatbikat gerçekleştiriyoruz"

Gerçekleştirilen tatbikatla ilgili açıklama yapan AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Şu an burada Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereği AFAD arama kurtarma hizmet grubumuz, destek çözüm ortaklarıyla birlikte bir tatbikat icra ediyor. Bu tatbikatta senaryo gereği Bilecik Gölpazarı ilçesinde sabah saat 08.00 itibari ile 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dolayısıyla bu senaryo üzerinden tatbikat icra ediliyor. Tatbikatımıza destek çözüm ortaklarımız; jandarma, emniyet, itfaiye birimlerimiz ayrıca gönüllü derneklerimizden; S.A.B.A.H., Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (SAKDER), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Afet Gönüllüleri Derneği, İHH, Dağcılık ve Spor Kulübü gönüllülerimiz de bu tatbikatımıza iştirak ediyorlar. Toplamda 21 araç ve 97 personel ile bu tatbikat icra ediliyor. Çok ciddi bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tatbikatımız uluslararası arama kurtarma standartlarına göre yapılıyor ve INSARAG kuralları uygulanıyor bu tatbikatta. Zaman zaman tatbikatlar gerçekleştirdik. Tatbikatlarımızda hedef ve amacımız; malum gerek ülkemiz gerekse bölgemiz deprem bölgesi özellikle ilimiz 1'inci derecede riskli deprem bölgesi. O bakımdan afet öncesi olası ve muhtemel afetlere her an hazırlıklı olmak, bir afet anında etkili, süratli ve afete hızlı müdahale edebilmek, tüm ekiplerimizin bir koordinasyon çerçevesinde hareket kabiliyetini görmek adına bu tatbikatlar icra ediliyor” dedi.