İhlas Haber Ajansı

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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. 1 itfaiye erinin ayağından yaralandığı yangına, 21 araç ve 44 personel müdahale etti.


Yangın, saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi, Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Ayağından yaralanan 1 itfaiye erine olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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