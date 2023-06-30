Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki malzemelerin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle geri dönüşüm malzemelerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.