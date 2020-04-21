İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan geri dönüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan geri dönüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın, Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.