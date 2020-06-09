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Geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın 3 saat sonra tamamen söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yapılan 3 saatlik çalışma sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, tesis ise kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yapılan 3 saatlik çalışma sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, tesis ise kullanılamaz hale geldi.


Yangın, sabah saat 05.45 sıralarında Hendek ilçesi Yenimahalle mevkisinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm geri dönüşüm tesisini sardı. Büyüyen alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok ilçeden takviye ekip bölgeye yönlendirildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 8 araç ve 16 personel ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesis içerisinde bulunan atıkların tekrardan alev almaması için iş makineleri yardımıyla taşıma işlemleri sürerken, yangın sebebiyle geri dönüşüm tesisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, yangın esnasında tesiste kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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